Как напряжение среди американцев может повлиять на действия Дональда Трампа, к чему может прибегнуть президент и какова вероятность досрочного завершения каденции под давлением народа – для 24 Канала эксклюзивно разобрали политические и экономические аналитики.

Массовые протесты в США вспыхнули на фоне резкого падения поддержки президента Трампа и растущего недовольства его политикой. По данным опросов, рейтинг одобрения главы Белого дома опустился до рекордно низких показателей – около 38%, что является одним из худших результатов за его каденцию.

Чем американцы недовольны больше всего?

Как считает политолог Алексей Буряченко, причиной протестов стали ряд противоречивых решений администрации – в частности миграционная политика, удары по Ирану и их экономические последствия, включая рост цен на топливо.

Эти события уже используют демократы как основу для масштабной кампании недовольства властью. Ее цель – повлиять не только на позиции самого Трампа, но и на рейтинги Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Добавим, что промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября 2026 года. Традиционно такие выборы проходят в США каждые два года. На них полностью переизбирается Палата представителей и часть Сената.

По словам Буряченко, Демократическая партия после поражения на президентских выборах 2024 года постепенно восстановилась и воспринимает предстоящие выборы как ключевой шанс на реванш. Впрочем сам Трамп открыто рассматривает демократов как главную внутреннюю угрозу после внешних вызовов.

Трамп озвучил, что когда разберется с Ираном, то перейдет к самой большой угрозе США – демократов. То есть, он всегда их держит в голове, понимая, что они будут наносить ему во внутренней политике много проблем,

– добавил Буряченко.

Но администрация уже слишком глубоко втянута в международные процессы, в частности в конфликт с Ираном, чтобы быстро изменить курс. Политолог также отметил, что политическая модель Трампа базируется на антиглобализме и отрицании подходов демократов, которые он считает деструктивными. При благоприятных условиях президент активизирует политическую борьбу внутри страны.

Учитывая рост напряжения в отдельных штатах, Буряченко не исключает, что нынешние протесты могут перерасти в более масштабные внутренние процессы, которые отвлекут внимание администрации от внешнеполитических вопросов.

А эксперт-международник Максим Несвитайлов считает, что решение Трампа по обострению ситуации с Ираном было попыткой достичь быстрого внешнеполитического успеха и отвлечь внимание от внутренних проблем.

Но ожидаемого эффекта это не дало – протестные настроения внутри США только усилились. По его оценке, нынешние акции стали самыми массовыми за время президентства Трампа, а уровень его поддержки опустился до самых низких показателей за обе каденции.

И определенным сдерживающим фактором для власти остается отсутствие у протестов единого лидера. Протестное движение пока выглядит довольно хаотичным: участникам не хватает четкой координации, понятного плана действий и организационного центра, что снижает его эффективность несмотря на масштабность.

Как по Трампу ударит возможное поражение республиканцев?

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн считает, что перед выборами в Конгресс США позиции Дональда Трампа существенно ослабли из-за падения рейтингов на фоне событий на Ближнем Востоке.

Это создает предпосылки для усиления Демократической партии.

Эпштейн определяет несколько возможных сценариев, среди которых наиболее вероятный – переход Палаты представителей под контроль демократов.

В таком случае это станет серьезным сдерживающим фактором для Трампа. Однако, по оценкам экспертов, демократы также имеют около 50% шансов получить большинство в Сенате, хотя ранее эти показатели оценивались значительно ниже.

Если демократы завладеют Сенатом, то есть вероятность, что они будут давить на Трампа по новым санкциям против России, а также по дополнительной поддержке для Украины. Если обе палаты примут закон, то президент может не выполнять его только если наложит свое вето,

– объяснил Эпштейн.

По его словам, в случае принятия соответствующих решений обеими палатами Конгресса президент сможет их заблокировать только через вето, однако для этого нужен значительный политический ресурс. Если же такого ресурса не хватит, глава государства будет вынужден выполнять решения законодателей.

Отдельно Эпштейн обращает внимание на риск импичмента. Если демократы получат большинство в Палате представителей, они смогут инициировать эту процедуру, а при поддержке Сената – довести ее до завершения.

Впрочем, он оценивает вероятность такого сценария как невысокую, хотя и признает, что она возрастет в случае полного контроля демократов над Конгрессом.

Чего требуют от Трампа?

Политолог Игорь Чаленко считает, что значительная часть американцев ожидает от президента большего внимания к внутренним проблемам страны, что и выводит людей на улицы.

Сейчас электорат Трампа находится в своеобразном политическом кризисе, ведь не видит четкой альтернативы, несмотря на рост недовольства. В то же время накануне промежуточных выборов в Конгресс ситуация будет только обостряться, а уровень политического напряжения будет расти.

Чаленко как и предыдущие аналитики считает, что дальнейшая радикализация американского общества может привести к более глубокому внутреннему противостоянию, что будет иметь негативные последствия не только для США, но и для их партнеров, в частности Украины.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп прежде всего заботится об интересах США, хотя и стремится завершить войну в Украине. Президент Украины подчеркнул, что Киев не примет условий прекращения огня, при которых страна была бы вынуждена "платить за агрессию России". Он также отметил, что американская команда открыто говорит о приоритете собственных интересов, а окончательное решение по условиям мира остается за Украиной.

При этом Демократическая партия активно использует просчеты Трампа и республиканцев, тогда как даже внутри Республиканской партии растет критика отдельных решений.

Фокус Трампа на Иране ослабляет его позиции во внутренней политике и ускоряет падение рейтинга поддержки. Чаленко также предупреждает: в случае потери республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса Трамп рискует быстро превратиться в так называемую "хромую утку", что фактически ограничит его политическое влияние еще до завершения каденции, даже несмотря на то, что до выборов 2028 года останется два года.

