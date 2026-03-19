Общее одобрение работы составило 38%, что почти не изменилось с предыдущих опросов. Тогда как неодобрение выросло до 59%. Об этом сообщили в Newsweek.

Смотрите также Война в Иране – как игра: как работает пропаганда Трампа через боевики и мультики

Что известно о рейтинге одобрения Трампа?

Согласно приведенным данным, 29% респондентов положительно оценивают экономическую ситуацию в стране, тогда как значительно большая часть опрошенных выражает недовольство. Нынешний рейтинг показал более низкий процент, чем в кризис COVID-19 во время первого срока Трампа.

Обратите внимание! Основная критика касается уровня цен, покупательной способности населения и общего экономического состояния домохозяйств. 67% респондентов выразили неодобрение, тогда как одобрение – только 29%, что является самым слабым показателем в этом вопросе на сегодня.

Именно эти факторы, как отмечается, больше всего влияют на формирование общественного мнения о деятельности политика.

В материале подчеркивается, что экономика традиционно является определяющим фактором в политических рейтингах в США, а вопросы стоимости жизни часто становятся решающими для избирателей. На этом фоне оценки экономической политики Трампа остаются слабым местом в его общем рейтинге одобрения.

Издание также обращает внимание, что преобладание негативных оценок в социологических опросах может иметь политические последствия. Ведь экономические вопросы остаются приоритетными для значительной части американцев и могут влиять на их выбор во время промежуточных выборов.

Каковы экономические последствия войны в Иране?