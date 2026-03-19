Загальне схвалення роботи склало 38%, що майже не змінилось з попередніх опитувань. Тоді як несхвалення зросло до 59%. Про це повідомили в Newsweek.
Дивіться також Війна в Ірані – наче гра: як працює пропаганда Трампа через бойовики та мультики
Що відомо про рейтинг схвалення Трампа?
Згідно з наведеними даними, 29% респондентів позитивно оцінюють економічну ситуацію в країні, тоді як значно більша частина опитаних висловлює незадоволення. Цьогорічний рейтинг показав нижчий відсоток, ніж в кризу COVID-19 під час першого терміну Трампа.
Зверніть увагу! Основна критика стосується рівня цін, купівельної спроможності населення та загального економічного стану домогосподарств. 67% респондентів висловили несхвалення, тоді як схвалення – лише 29%, що є найслабшим показником у цьому питанні на сьогодні.
Саме ці фактори, як зазначається, найбільше впливають на формування громадської думки щодо діяльності політика.
У матеріалі підкреслюється, що економіка традиційно є визначальним чинником у політичних рейтингах у США, а питання вартості життя часто стають вирішальними для виборців. На цьому тлі оцінки економічної політики Трампа залишаються слабким місцем у його загальному рейтингу схвалення.
Видання також звертає увагу, що переважання негативних оцінок у соціологічних опитуваннях може мати політичні наслідки. Адже економічні питання залишаються пріоритетними для значної частини американців і можуть впливати на їхній вибір під час проміжних виборів.
Які економічні наслідки війни в Ірані?
Військова кампанія США проти Ірану вже призводить до стрімкого зростання витрат, які включають використання дорогих систем протиракетної оборони, масштабні операції авіаносних груп і удари по цілях. Це в сукупності створює багатомільярдний фінансовий тягар для бюджету США та може впливати на внутрішню економічну політику.
Загалом витрати США на війну проти Ірану вже перевищили 11,3 мільярда доларів лише за перші шість днів, з яких близько 3 мільярдів пішли на використання ракет Patriot. Через це більшість американців не підтримують військову кампанію.
У США на тлі економічних труднощів продовжує зростати вартість життя. Громадяни повідомляють про підвищення цін на продукти, житло, комунальні послуги та медицину, що посилює фінансовий тиск на домогосподарства. Тоді як президент Дональд Трамп заявляє про відновлення економіки.