Як напруження серед американців може вплинути на дії Дональда Трампа, до чого може вдатися президент і яка ймовірність дострокового завершення каденції під тиском народу – для 24 Каналу ексклюзивно розібрали політичні та економічні аналітики.

Масові протести у США спалахнули на тлі різкого падіння підтримки президента Трампа та зростаючого невдоволення його політикою. За даними опитувань, рейтинг схвалення глави Білого дому опустився до рекордно низьких показників – близько 38%, що є одним із найгірших результатів за його каденцію.

Чим американці незадоволені найбільше?

Як вважає політолог Олексій Буряченко, причиною протестів стали низка суперечливих рішень адміністрації – зокрема міграційна політика, удари по Ірану та їхні економічні наслідки, включно зі зростанням цін на пальне.

Ці події вже використовують демократи як основу для масштабної кампанії невдоволення владою. Її мета – вплинути не лише на позиції самого Трампа, а й на рейтинги Республіканської партії напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Додамо, що проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року. Традиційно такі вибори проходять у США кожні два роки. На них повністю переобирається Палата представників і частина Сенату.

За словами Буряченка, Демократична партія після поразки на президентських виборах 2024 року поступово відновилася і сприймає майбутні вибори як ключовий шанс на реванш. Втім сам Трамп відкрито розглядає демократів як головну внутрішню загрозу після зовнішніх викликів.

Трамп озвучив, що коли розбереться з Іраном, то перейде до найбільшої загрози США – демократів. Тобто, він завжди їх тримає в голові, розуміючи, що вони завдаватимуть йому у внутрішній політиці багато проблем,

– додав Буряченко.

Але адміністрація вже занадто глибоко втягнута у міжнародні процеси, зокрема в конфлікт із Іраном, щоб швидко змінити курс. Політолог також зазначив, що політична модель Трампа базується на антиглобалізмі та запереченні підходів демократів, які він вважає деструктивними. За сприятливих умов президент активізує політичну боротьбу всередині країни.

З огляду на зростання напруження в окремих штатах, Буряченко не виключає, що нинішні протести можуть перерости у масштабніші внутрішні процеси, які відвернуть увагу адміністрації від зовнішньополітичних питань.

А експерт-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що рішення Трампа щодо загострення ситуації з Іраном було спробою досягти швидкого зовнішньополітичного успіху та відвернути увагу від внутрішніх проблем.

Але очікуваного ефекту це не дало – протестні настрої всередині США лише посилилися. За його оцінкою, нинішні акції стали наймасовішими за час президентства Трампа, а рівень його підтримки опустився до найнижчих показників за обидві каденції.

Та певним стримувальним фактором для влади залишається відсутність у протестів єдиного лідера. Протестний рух наразі виглядає доволі хаотичним: учасникам бракує чіткої координації, зрозумілого плану дій та організаційного центру, що знижує його ефективність попри масштабність.

Як по Трампу вдарить можлива поразка республіканців?

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн вважає, що перед виборами до Конгресу США позиції Дональда Трампа суттєво ослабли через падіння рейтингів на тлі подій на Близькому Сході.

Це створює передумови для посилення Демократичної партії.

Епштейн окреслює кілька можливих сценаріїв, серед яких найбільш імовірний – перехід Палати представників під контроль демократів.

У такому разі це стане серйозним стримувальним фактором для Трампа. Проте, за оцінками експертів, демократи також мають близько 50% шансів отримати більшість у Сенаті, хоча раніше ці показники оцінювалися значно нижче.

Якщо демократи заволодіють Сенатом, то є ймовірність, що вони тиснутимуть на Трампа щодо нових санкцій проти Росії, а також щодо додаткової підтримки для України. Якщо обидві палати ухвалять закон, то президент може не виконувати його тільки якщо накладе своє вето,

– пояснив Епштейн.

За його словами, у разі ухвалення відповідних рішень обома палатами Конгресу президент зможе їх заблокувати лише через вето, однак для цього потрібен значний політичний ресурс. Якщо ж такого ресурсу не вистачить, глава держави буде змушений виконувати рішення законодавців.

Окремо Епштейн звертає увагу на ризик імпічменту. Якщо демократи отримають більшість у Палаті представників, вони зможуть ініціювати цю процедуру, а за підтримки Сенату – довести її до завершення.

Втім, він оцінює ймовірність такого сценарію як невисоку, хоча й визнає, що вона зросте у разі повного контролю демократів над Конгресом.

Чого вимагають від Трампа?

Політолог Ігор Чаленко вважає, що значна частина американців очікує від президента більшої уваги до внутрішніх проблем країни, що й виводить людей на вулиці.

Нині електорат Трампа перебуває у своєрідній політичній кризі, адже не бачить чіткої альтернативи, попри зростання невдоволення. Водночас напередодні проміжних виборів до Конгресу ситуація лише загострюватиметься, а рівень політичної напруги зростатиме.

Чаленко як і попередні аналітики вважає, що подальша радикалізація американського суспільства може призвести до глибшого внутрішнього протистояння, що матиме негативні наслідки не лише для США, а й для їхніх партнерів, зокрема України.

При цьому Демократична партія активно використовує прорахунки Трампа та республіканців, тоді як навіть усередині Республіканської партії зростає критика окремих рішень.

Фокус Трампа на Ірані послаблює його позиції у внутрішній політиці та пришвидшує падіння рейтингу підтримки. Чаленко також попереджає: у разі втрати республіканцями більшості в обох палатах Конгресу Трамп ризикує швидко перетворитися на так звану "кульгаву качку", що фактично обмежить його політичний вплив ще до завершення каденції, навіть попри те, що до виборів 2028 року залишатиметься два роки.

