Был четкий сигнал, – политолог сказал, могут ли окончательно подписать мирное соглашение в Давосе

Украинская делегация примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе, который будет проходить с 19 по 23 января. Однако вряд ли в его рамках состоится подписание мирного соглашения.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко озвучил 24 Каналу мнение, что так или иначе может быть заявлено о гарантиях безопасности. В частности, по примеру Парижской декларации.

"Не думаю, что будет окончательное подписание. То есть может быть в очередной раз заявлено о гарантиях безопасности, по примеру Парижской декларации. Эти условные 10% из мирного плана, которые не согласованы – территориальные вопросы. Плюс тема Запорожской АЭС", – предположил он.

Продолжается период ожидания

Игорь Чаленко отметил, что наработанные документы были переданы Москве Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ответы с российской стороны не прозвучали. Их ожидают до конца января. Поэтому сейчас идет период ожидания. Вашингтон должен опираться и на позицию России.

Но то, что происходит сейчас – это, по моему мнению, четкая демонстрация того, что согласования нет. Путин начал снова рассказывать о целях так называемой "сво", что они будут добиваться и так далее. Это по крайней мере публичный сигнал, что в России отсутствует понимание, что войну надо завершать на компромиссных условиях,

– сказал политолог.

По его словам, восстановление Украины – это наиболее проработанная тема. Однако открытым остается вопрос о гарантиях безопасности.

Мирное соглашение: последние новости