Франция и Польша усиливают оборонное сотрудничество и дают сигнал Путину и Трампу, – FT

Франция может расширить продажу военной техники в Польшу в соответствии с новым договором. Страны готовятся подписать масштабный оборонный договор.

Это часть более широких усилий европейских стран по усилению военных связей на фоне продолжающейся российской агрессии и растущей неопределенности относительно гарантий безопасности со стороны США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Франция и Польша углубляют оборонное сотрудничество

Соглашение должны подписать 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. Документ, который разрабатывали в течение нескольких лет, приобрел новый смысл после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном сближении с Россией и угрозы об отмене гарантий безопасности, которые были основой европейской стабильности в течение десятилетий, сообщает Financial Times.

Туск также посылает сейчас сигнал в Вашингтон, нашего главного союзника в течение многих лет. Это четкий сигнал о том, что Польша зависит не только от США, но и может иметь других мощных ядерных союзников,

– сказал Александер Олех, аналитик по вопросам безопасности аналитического центра Defence24 в Польше.

Новое оборонное соглашение появляется на фоне недавних заявлений Туска о готовности Польши попасть под "ядерный зонтик" Франции. Он также говорил о возможности создания Варшавой собственного ядерного арсенала для сдерживания России.

По словам французского чиновника, во время встречи в городе Нанси лидеры вряд ли примут конкретные решения по ядерной политике, однако это станет толчком к более глубоким дискуссиям.

Соглашение охватит широкий спектр направлений и станет подобным договорам, которые Франция уже заключила с Германией, Италией и Испанией. Также Париж имеет отдельные оборонные соглашения, например Ланкастер-Хаус с Великобританией.

Ранее на этой неделе Дональд Туск заявил, что новый договор даст толчок для "очень серьезного ускорения" в вопросах экономики и безопасности на континенте. В сфере энергетики Франция стремится усилить свое участие в процессе энергетического перехода Польши – отказа от угля, который до сих пор доминирует в энергосистеме страны.

Французский чиновник отметил, что соглашение демонстрирует рост значения Польши для Франции на фоне войны в Украине.

Цель (соглашения, – 24 Канал) заключается в том, чтобы углубить и реализовать ключевые элементы франко-польских отношений, включая оценку угроз, совместные оборонные проекты и продолжение разговора о стратегических вопросах, в том числе о ядерном сдерживании,

– отметил французский чиновник.