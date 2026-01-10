Франция может направить в Украину до 6 тысяч человек: СМИ привели детали закрытого заседания

Франция – одна из двух стран, которые публично объявили об отправке своих солдат в Украину. Второй является Великобритания. Журналисты рассказали о закрытом заседании, на котором речь шла о деталях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Смотрите также "Выстрел в ногу": Кремль подставился реакцией на возможное размещение миротворцев в Украине

Сколько солдат отправит Франция в Украину?

По сообщению медиа, на заседании 8 января были представлены все силы, "даже те, которые были наиболее скептически настроены относительно отправки войск в Украину". Речь о "Национальном объединении" (RN) и "Непокорная Франция" (LFI).

Всего были представлены около 30 человек, которые провели 3 часа за обсуждением. Среди присутствующих – премьер-министр Себастьян Лекорню, министр вооруженных сил Катрин Вотрен, начальник штаба обороны генерал Фабьен Мандон, председателя Национального собрания Яэль Браун-Пиве и Сената Жерар Ларше, лидеры парламентских групп, лидеры партий и председатели комитетов парламента по вопросам иностранных дел и обороны.

Макрон представил им план размещения нескольких тысяч французских солдат в Украине. Речь об около 6 тысячах человек. Они будут действовать не на линии фронта и займутся сопровождением и обучением украинских подразделений.

По словам начальника генштаба, это будут не силы сдерживания или стабилизации, а "силы поддержки украинской армии". Себастьян Лекорню добавил, что в течение двух-трех недель в парламенте состоятся отдельные дебаты по этому вопросу.

Обратите внимание! Россияне достаточно быстро отреагировали на планы западных стран. Мария Захарова снова пригрозила ударами по иностранным военным.

Что известно о возможном вводе западных войск в Украину?