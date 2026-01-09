Вице-спикер парламента Франции Клеманс Гетте внесет на голосование вопрос выхода Франции из НАТО. Причиной такого решения является систематическое нарушение Соединенными Штатами международного права.

По ее словам, НАТО является фактически альянсом США и обслуживает их. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в соцсети X.

Почему Франция неожиданно задумалась выйти из НАТО?

Вице-спикер парламента Франции Клеманс Гетте отметила, что Соединенные Штаты похитили президента другой страны – Николаса Мадуро. Вашингтон, по ее словам, поддерживает "геноцид" в Палестине и предоставляют Израилю военную поддержку.

США, продолжает она, угрожают Гренландии вооруженной аннексией, а также бомбардируют людей, пренебрегая международным правом.

Больше чем когда-либо, поднимается вопрос участия Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, возглавляемом и обслуживающем Соединенные Штаты. Я предлагаю резолюцию относительно запланированного выхода из НАТО, начиная с вопроса его объединенного командования,

– заявила вице-спикер.

