Мог запускать дроны над Данией: Франция задержала танкер "теневого флота" России
- Франция задержала российский нефтяной танкер у своего побережья, подозревая его в принадлежности к "теневому флоту" России и возможном запуске дронов над Данией.
- Танкер, под санкциями нескольких стран, был задержан из-за отсутствия надлежащих документов и отказа экипажа выполнить указания, что стало основанием для уголовного дела.
У французского побережья задержали российский нефтяной танкер, который подозревают в принадлежности к "теневому флоту" России. С него также могли запускать дроны, которые замечали над Данией.
Танкер плавал у берегов Дании с 22 по 25 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.
Что известно о задержании танкера России возле Франции?
По данным издания, в субботу, 27 сентября, во второй половине дня на борт судна поднялись подразделения французского спецназа. После этого прокурор объявил об аресте двух членов экипажа. Известно, что танкер из "теневого флота" России находился у берегов Дании с 22 по 25 сентября.
Танкер, построен в 2007 году, имеет длину 244 метра и неоднократно менял и название, и флаг. Ранее он был зарегистрирован в Габоне, на Маршалловых островах и в Монголии. Судно находится под санкциями не только ЕС, но и Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Швейцарии. 20 сентября оно вышло из российского порта Приморск и планировало прибыть 20 октября в индийский Вадинар.
Прокуратура Бреста открыла предварительное расследование в связи с отсутствием надлежащих документов о национальности и флаге судна, а также из-за отказа экипажа выполнить указания.
Этот экипаж допустил очень серьезные нарушения, что является основанием для возбуждения уголовного дела,
– заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Как НАТО отреагировало на дроны в Дании?
НАТО расширяет миссию в Балтийском море в ответ на вторжение дронов в Данию, усиливая ее фрегатом противовоздушной обороны.
Операция "Балтийский страж" будет усилена разведывательными платформами. Альянс не раскрыл, какие именно государства предоставили дополнительные ресурсы.