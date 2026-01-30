Макрон сказал Зеленскому, что вынужден отпустить задержанный танкер "теневого флота" России

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время разговора с Владимиром Зеленским объяснил, что Франция вынуждена отпустить задержанный российский танкер "теневого флота". Есть определенные законодательные ограничения.

Об этом Зеленский 29 января рассказал журналистам, передает "Европейская правда".

Почему Франция отпускает задержанный российский крейсер?

По словам Зеленского, телефонный разговор с Макроном состоялся 29 января. Украинский президент поблагодарил французскую сторону за задержание подсанкционного судна Grinch.

В то же время Макрон сообщил, что Париж работает над изменениями в законодательство, чтобы в будущем российские танкеры, задержанные во французских водах, могли оставаться под арестом, а не освобождались через юридические формальности.

Зеленский отметил, что борьба с "теневым флотом" России должна стать общей задачей для европейских стран. Он призвал государства, особенно северные и морские, активнее останавливать и арестовывать суда, которые перевозят российскую нефть.

То есть танкеры с российской нефтью надо остановить, и чтобы оно у тебя осталось, а не остановить на какое-то время и отпустить. То есть движение к таким решениям есть, и россиянам точно станет сложнее,

– отметил президент Украины.

Что известно о задержании российского танкера французскими ВМС?