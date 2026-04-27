"Часть земель перестанет быть украинской": Мерц допустил территориальные потери после войны

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что в будущем мирном соглашении с Россией Украина может столкнуться с необходимостью признать потерю контроля над частью своих земель. Политик связал такие возможные уступки с перспективами вступления страны в Европейский Союз.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления Мерца во время выступления перед учениками в городе Марсберг 27 апреля.

Читайте также Штурмы не прекращаются: Трегубов назвал участок фронта, где враг пытается прорваться

Что Мерц говорит об украинских территориях?

Политик отметил, что рано или поздно Украина заключит соглашение о прекращении огня, а затем – и мирный договор с Россией. По его словам, если Владимир Зеленский решит вынести вопрос о территориях на референдум и заручиться поддержкой общества, он одновременно должен продемонстрировать людям открытый путь к европейской интеграции.

Важно! Россия продолжает выдвигать ультимативные условия по территориальным уступкам со стороны Украины. При этом Кирилл Буданов отметил, что мы сейчас находимся в условиях, когда не можем позволить себе демонстрировать слабость, ведь это сразу уменьшит готовность других сторон к переговорам. Говоря о территориальных вопросах, в частности по Донбассу, он подчеркнул четкую позицию: никаких уступок не будет. По его словам, существует решение, которое отвечает интересам Украины, и никто не имеет права торговать украинской землей.

Отметим также, что продвижение Украины к членству в ЕС долгое время тормозилось из-за позиции венгерского премьера Виктора Орбана, однако его поражение на недавних выборах в стране дало основания ожидать дальнейшего движения.

Украина уже имеет статус кандидата на вступление. В то же время Мерц предостерег от чрезмерного оптимизма относительно быстрого присоединения к ЕС. Он отметил, что страна не может стать членом союза во время войны и должна выполнить ряд строгих требований, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Владимир Зеленский предлагал идею вступления в Европейский Союз 1 января 2027 года. Однако это нереально, и даже дата 1 января 2028 года также не выглядит достижимой,

– высказался Мерц.

Как промежуточный вариант он предложил расширение участия Украины в институтах ЕС, например, в статусе наблюдателя – идею, которая, по его словам, получила поддержку европейских лидеров на саммите на Кипре.

Какие прогнозы дают относительно вступления Украины в ЕС?

Европейский Союз недавно таки согласовал новый кредит для Украины на 90 миллиардов евро, и первые транши могут поступить уже в ближайшее время.

В то же время вопрос полноценного членства остается значительно сложнее, чем финансовая помощь. Политолог Вадим Денисенко отметил, что Украине не стоит ожидать быстрого вступления в ЕС и следует строить более прагматичную стратегию взаимодействия с европейскими партнерами.

Во время саммита на Кипре 23 апреля лидеры ЕС заявили, что Украина уже выполнила предварительные условия для старта первого этапа переговоров по членству. Ожидается, что они могут начаться в ближайшие недели или месяцы, однако конкретные сроки вступления пока не определены.

Путь Хорватии к членству в Евросоюзе, к примеру, длился около десяти лет.