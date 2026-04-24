Первые переговоры о присоединении могут начаться в течение ближайших недель или месяцев. В то же время конкретная дата вступления Украины в ЕС пока не определена. Для сравнения, процесс вступления Хорватии– последней страны, которая присоединилась к Евросоюзу – длился около десяти лет Bloomberg.

Смотрите также Половина из кредита 90 миллиардов: в Еврокомиссии анонсировали окончательную сумму и дату первого транша

Что известно о старте переговоров о членстве Украины в ЕС?

Возобновление дискуссий о расширении ЕС после разблокирования крупного кредита для Украины и согласования нового пакета санкций против России.

ЕС также рассматривает возможные изменения подхода к расширению. Германия предложила вариант "ассоциированного членства", предусматривающий постепенную интеграцию Украины в программы ЕС, но без права голоса.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина заслуживает только полноправного членства в ЕС, а не "символического".

Несмотря на политическую поддержку, многие страны ЕС не готовы ускорять процесс вступления, обычно занимающего годы. Среди причин – возможное влияние на бюджет ЕС, а также на аграрный и транспортный секторы.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что вступление новых стран в ЕС должно зависеть от их результатов и выполнения требований. По его словам, 2030 год может стать приблизительным ориентиром для расширения.

Ожидается, что смена правительства в Венгрии может разблокировать процесс вступления Украины в ЕС.

Предыдущий премьер Виктор Орбан тормозил переговоры. После его ухода ЕС надеется на активизацию формальной оценки готовности Украины к вступлению.

В ЕС признают, что даже после начала переговоров полное вступление может занять многие годы.

Дискуссия вокруг "ускоренного" вступления Украины в ЕС