Перші переговори про приєднання можуть розпочатися протягом найближчих тижнів або місяців. Водночас конкретна дата вступу України до ЄС поки не визначена. Для порівняння, процес вступу Хорватії – останньої країни, яка приєдналася до Євросоюзу – тривав близько десяти років. Про це пише Bloomberg.

Що відомо про старт перемовин щодо членства України в ЄС?

Поновлення дискусій про розширення ЄС відбулося після розблокування великого кредиту для України та погодження нового пакета санкцій проти Росії.

ЄС також розглядає можливі зміни підходу до розширення. Німеччина запропонувала варіант "асоційованого членства", який передбачає поступову інтеграцію України до програм ЄС, але без права голосу.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що Україна заслуговує лише на повноправне членство в ЄС, а не "символічне".

Попри політичну підтримку, багато країн ЄС не готові пришвидшувати процес вступу, який зазвичай займає роки. Серед причин – можливий вплив на бюджет ЄС, а також на аграрний і транспортний сектори.

Президент Литви Ґітанас Науседа зазначив, що вступ нових країн до ЄС має залежати від їхніх результатів і виконання вимог. За його словами, 2030 рік може стати приблизним орієнтиром для розширення.

Очікується, що зміна уряду в Угорщині може розблокувати процес вступу України до ЄС. Попередній прем'єр Віктор Орбан гальмував переговори. Після його відходу ЄС сподівається на активізацію формальної оцінки готовності України до вступу.

У ЄС визнають, що навіть після початку переговорів повний вступ може зайняти багато років.

Дискусія навколо "пришвидшеного" вступу України до ЄС