"Мы готовы бороться": канцлер Германии ответил США за критику Европы

После критики со стороны Вашингтона канцлер Германии напомнил, что Европа имеет четкий ответ на все обвинения. Это –готовность защищать свободу и демократию даже во времена вызовов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа будет защищать свободу и демократию, даже если для этого придется бороться.

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Канцлер Германии поставил Венса на место

Речь Мерц произнес в четверг во время вручения премии Карла Великого президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Он напомнил о выступлении Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где тот раскритиковал ЕС за "отступление от свободы слова".

Дамы и господа, у нас есть не просто какой-то ответ. У нас есть самый сильный и лучший ответ, который только можно представить. А именно: мы, в Европе, стоим за то, что – в течение веков, через многочисленные испытания и катастрофы – мы вместе осознали, развили, достигли и за что боролись: убеждение, что свобода и демократия – это ценности, которые стоят того, чтобы за них твердо стоять,

– подчеркнул Мерц.

Его слова прозвучали на следующий день после того, как администрация США объявила ограничения на въезд для лиц, которых считает причастными к "цензуре американцев".

Мерц также подчеркнул, что Германия не останется в стороне. Он упомянул поддержку Украины и восстановление стратегического партнерства с Великобританией как пример нового европейского сплочения.