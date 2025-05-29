Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа захищатиме свободу і демократію, навіть якщо для цього доведеться боротися.

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Канцлер Німеччини поставив Венса на місце

Промову Мерц виголосив у четвер під час вручення премії Карла Великого президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Він нагадав про виступ Венса на Мюнхенській безпековій конференції, де той розкритикував ЄС за "відступ від свободи слова".

Пані та панове, у нас є не просто якась відповідь. У нас є найсильніша й найкраща відповідь, яку тільки можна уявити. А саме: ми, в Європі, стоїмо за те, що – протягом століть, через численні випробування і катастрофи – ми разом усвідомили, розвинули, досягли і за що боролися: переконання, що свобода і демократія – це цінності, які варті того, щоб за них твердо стояти,

– наголосив Мерц.

Його слова пролунали наступного дня після того, як адміністрація США оголосила обмеження на в’їзд для осіб, яких вважає причетними до "цензури американців".

Мерц також підкреслив, що Німеччина не залишиться осторонь. Він згадав підтримку України та відновлення стратегічного партнерства з Великою Британією як приклад нового європейського згуртування.