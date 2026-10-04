Более миллиарда евро помощи и соглашение о производстве оружия: какова цель визита Мерца в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с визитом для заключения соглашения о совместном производстве оружия и объявления нового пакета поддержки. Общий объем помощи составит 1,35 миллиарда евро, из которых 1 миллиард будет направлен на военные нужды, а 350 миллионов – на восстановление энергетического сектора.

Подробности сообщает информационное агентство Reuters.

Что известно о визите Мерца в Киев?

В столице Украины глава немецкого правительства проводит переговоры с президентом Владимиром Зеленским о расширении оборонного партнерства.

На железнодорожном вокзале немецкого канцлера встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.



Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встречает канцлера Германии Фридриха Мерца в Киеве 4 октября 2026 года / МИД

"Сегодня я приехал в Киев, потому что Украина нуждается во всей нашей поддержке в ближайшие недели", – заявил Фридрих Мерц.

Немецкий политик подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по городам, жилым домам и теплоэлектростанциям. По его словам, если РФ не остановить, ее военная машина рано или поздно может быть направлена против других стран.

"Сегодня я скажу президенту Зеленскому: „Вы можете и впредь рассчитывать на нашу помощь“, – добавил канцлер Германии.

Совместное производство беспилотников и дальнобойного оружия

Вместе с канцлером в Киев прибыли министр экономики Екатерина Райхе и представители большого бизнеса. В составе делегации представлены компании Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence и Quantum Systems.

Главной темой переговоров является подписание соглашения о совместном производстве беспилотников, ракет и соответствующего программного обеспечения.

В частности, речь идет о создании специальных дронов-перехватчиков для борьбы с российскими реактивными ударными беспилотниками.

В этой области уже есть конкретные наработки, ведь компания Quantum опробовала соответствующие технологии. Еще в апреле немецкая сторона и украинская компания WIY Drones объявили о создании совместного предприятия Quantum WIY Industries для производства перехватывающего дрона "Стрела" и технологий противовоздушной обороны.

Кроме того, партнеры планируют разработку и производство вооружения с дальностью более 1 000 километров. Это позволит украинским военным поражать цели на значительном расстоянии от линии фронта.

Немецкие чиновники ожидают, что углубление оборонного партнерства будет способствовать возвращению части средств и технологий в немецкую экономику. "Безопасность Германии также зависит от исхода этой войны.", – добавил Мерц.

В то же время во время визита Мерц должен поднять и вопрос реформ в Украине, в частности касающийся евроинтеграции и борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее мы писали о подготовке совместных украинско-немецких проектов в сфере оборонного производства.