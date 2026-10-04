Подробиці передає інформаційна агенція Reuters.

Що відомо про візит Мерца до Києва?

У столиці України очільник німецького уряду проводить переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо розширення оборонного партнерства.

На залізничному вокзалі німецького канцлера зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрічає канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у Києві 4 жовтня 2026 року / МЗС

"Сьогодні я приїхав до Києва, бо Україна потребує всієї нашої підтримки в найближчі тижні", – заявив Фрідріх Мерц.

Німецький політик наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по містах, житлових будинках і теплоелектростанціях. За його словами, якщо РФ не зупинити, її військова машина рано чи пізно може бути спрямована проти інших країн.

"Сьогодні я скажу президенту Зеленському: "Ви можете й надалі розраховувати на нашу допомогу", – додав канцлер Німеччини.

Спільне виробництво безпілотників та далекобійної зброї

Разом із канцлером до Києва прибули міністр економіки Катерина Райхе та представники великого бізнесу. У складі делегації представлені компанії Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence та Quantum Systems.

Головним фокусом перемовин є підписання угоди про спільне виготовлення безпілотників, ракет і відповідного програмного забезпечення.

Зокрема, йдеться про створення спеціальних дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними ударними безпілотниками.

У цій галузі вже є конкретні доробки, адже компанія Quantum випробувала відповідні технології. Ще у квітні німецька сторона та українська компанія WIY Drones оголосили про створення спільного підприємства Quantum WIY Industries для виробництва перехоплювального дрона "Стріла" та технологій протиповітряної оборони.

Крім того, партнери планують розробку й виробництво озброєння з дальністю понад 1 000 кілометрів. Це дозволить українським військовим уражати цілі на значній відстані від лінії фронту.

Німецькі посадовці очікують, що поглиблення оборонного партнерства сприятиме поверненню частини коштів і технологій до німецької економіки. "Безпека Німеччини також залежить від результату цієї війни. Тому ми допомагаємо, зокрема, і з огляду на власні інтереси", – додав Мерц.

Водночас під час візиту Мерц має порушити й питання реформ в Україні, зокрема щодо євроінтеграції та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, раніше ми писали про підготовку спільних українсько-німецьких проєктів у сфері оборонного виробництва.