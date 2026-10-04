Об этом федеральный канцлер написал в социальной сети X.

Что ждет Украину?

Мерц подчеркнул, что безопасность Германии зависит от исхода войны России против Украины. А также объявил, что впереди предстоят важные недели.

Украину ждут решающие недели. Именно поэтому я сегодня прибыл в Киев с таким посланием: вы можете на нас положиться,

– заверил канцлер.

Немецкий лидер подчеркнул, что поддержка Украины связана с национальными интересами его страны.

Безопасность Германии также зависит от исхода этой войны. Поэтому мы помогаем, в частности, и исходя из собственных интересов,

– добавил Мерц.

Напомним, Фридрих Мерц прибыл в Киев в воскресенье утром. Это уже второй его визит в украинскую столицу с момента вступления в должность канцлера Германии.

Приезд канцлера также подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины. Глава МИД Андрей Сибига уточнил, что немецкий канцлер проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским по всему спектру двусторонней, европейской и международной повестки дня.