Об этом сообщают немецкое медиа Tagesschau.

Что известно о визите Мерца в Украину?

Федеральный канцлер Фридрих Мерц прибыл в Украину с визитом солидарности. Его сопровождают министерша экономики Катарина Райхе и немецкая экономическая делегация.

О приезде канцлера сообщили также в Министерстве иностранных дел Украины, в частности Мерца поздравил глава ведомства Андрей Сибига.

Он уточнил, что немецкий канцлер проведет переговоры с Владимиром Зеленским по всему спектру двусторонней, европейской и международной повестки дня.

Сегодня нас ждет очень насыщенная повестка дня, сосредоточенная на укреплении Украины, нашей обороноспособности и устойчивости, а также общей европейской безопасности. Мы глубоко ценим лидерство, поддержку и дружбу Германии,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Фридрих Мерц в Киеве: смотрите фото МИД

Напомним, что в сентябре в Германии прошли выборы в двух федеральных землях. В частности, в Мекленбурге – Передней Померании партия Фридриха Мерца потерпела ощутимое поражение на выборах в местный парламент.

В то же время, немецкий канцлер заявил, что не намерен покидать свой пост. По словам политолога и партнера коммуникационного агентства Good Politics Максима Джигуна, теперь для Мерца особенно важно не допустить развития событий по неблагоприятному для него сценарию.

В то же время, Германия продолжает работать над усилением защиты украинских городов от российских атак. Европейские и азиатские партнеры готовят для Украины дополнительные средства противовоздушной обороны, а немецкое правительство, в частности, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль и канцлер Фридрих Мерц, ведут переговоры по их передаче.