О возможном усилении противовоздушной обороны сообщили глава МИД Германии Йоханн Вадефуль и канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Укринформ. В частности, соответствующие договоренности обсуждались на прошлой неделе в Нью-Йорке.

Что известно о новых поставках

Выступая перед депутатами Парламентской ассамблеи Рады Европы в Страсбурге, Вадефуль выразил уверенность, что в ближайшее время как минимум два государства согласятся на поставки.

По словам министра, Германия уже достигла предела своих возможностей в передаче оружия. Однако Берлин не прекращает работу по поиску свободного оружия.

Вы можете быть уверены, что мы не оставим ни одной возможности неиспользованной, чтобы добиться как можно более быстрого улучшения ситуации,

– добавил дипломат.

Отдельно министр анонсировал запуск собственного немецкого производства ракет для комплексов Patriot. Однако эти боеприпасы станут доступны только в следующем году, поэтому до тех пор союзникам придется искать другие быстрые решения.

К процессу поиска систем активно подключился и федеральный канцлер Фридрих Мерц. Во время пресс-конференции в Берлине он подтвердил личное участие в переговорах с лидерами других государств и правительств. Главная цель этих усилий заключается в подготовке украинской энергосистемы и городов к зиме.

Сейчас это самое уязвимое место (поставки для ПВО Украины – 24 Канал), и я надеюсь, что нам удастся подготовить Украину к предстоящей зиме,

– сказал Мерц.

Он добавил, что вопрос дополнительной военной и финансовой поддержки станет одной из ключевых тем на ближайшем заседании Европейского совета 15–16 октября в Брюсселе.

Напомним, что украинские военные получили очередные пакеты военной помощи для сбивания российских дронов и ракет. В частности, президент Владимир Зеленский сообщил о новом пакете ракет для систем NASAMS.