Про можливе посилення протиповітряної оборони повідомили очільник німецького МЗС Йоганн Вадефуль та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Укрінформ. Зокрема, відповідні домовленості обговорювалися минулого тижня у Нью-Йорку.

Що відомо про нові поставки

Виступаючи перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, Вадефуль висловив упевненість, що найближчим часом щонайменше дві держави погодяться на поставки.

За словами міністра, Німеччина вже досягла межі своїх можливостей у передачі зброї. Проте Берлін не зупиняє роботу з пошуку вільного озброєння.

Ви можете бути впевнені, що ми не залишимо жодної можливості невикористаною, щоб досягти якомога швидшого поліпшення ситуації,

– додав дипломат.

Окремо міністр анонсував запуск власного німецького виробництва ракет для комплексів Patriot. Однак ці боєприпаси стануть доступними лише наступного року, тому до того часу союзникам доведеться шукати інші швидкі рішення.

До процесу пошуку систем активно долучився і федеральний канцлер Фрідріх Мерц. Під час пресконференції у Берліні він підтвердив особисту участь у переговорах з лідерами інших держав та урядів. Головна мета цих зусиль полягає у підготовці української енергосистеми та міст до зими.

Наразі це найбільш вразливе місце (поставки для ППО України - 24 Канал), і я сподіваюся, що нам вдасться підготувати Україну до майбутньої зими,

– сказав Мерц.

Він додав, що питання додаткової військової та фінансової підтримки стане однією з ключових тем на найближчому засіданні Європейської ради 15 – 16 жовтня у Брюсселі.

Нагадаємо, що українські військові отримали чергові пакети військової допомоги для збиття російських дронів та ракет. Зокрема, президент Володимир Зеленський повідомив про новий пакет ракет до систем NASAMS.