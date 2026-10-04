Про це інформує німецьке медіа Tagesschau.

Що відомо про візит Мерца до України?

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц прибув до України з візитом солідарності. Його супроводжують міністерка економіки Катаріна Райхе та німецька економічна делегація.

Нагадаємо, що у вересні в Німеччині відбулися вибори у двох федеральних землях. Зокрема, у Мекленбурзі – Передній Померанії партія Фрідріха Мерца зазнала відчутної поразки на виборах до місцевого парламенту.

Водночас німецький канцлер заявив, що не має наміру залишати свою посаду. За словами політолога та партнера комунікаційної агенції Good Politics Максима Джигуна, тепер для Мерца особливо важливо не допустити розвитку подій за несприятливим для нього сценарієм.

Водночас Німеччина продовжує працювати над посиленням захисту українських міст від російських атак. Європейські та азійські партнери готують для України додаткові засоби протиповітряної оборони, а німецький уряд, зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль та канцлер Фрідріх Мерц, ведуть переговори щодо їхньої передачі.