G7 может отменить совместное коммюнике из-за разногласий с США, – Bloomberg

В этом году страны G7 могут впервые за долгое время не принять итоговое совместное коммюнике. Все из-за все более глубоких разногласий между США и их партнерами.

Вместо традиционного единого документа ожидаются несколько совместных заявлений по отдельным темам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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G7 может впервые не принять совместное коммюнике

На саммите "Группы семи", который состоится на следующей неделе в Канаде, лидеры государств не будут пытаться согласовать единый финальный документ. Причиной такого шага являются значительные расхождения во взглядах на войну в Украине, климатическую политику и ряд социальных тем между США и их партнерами.

Канада – хозяйка нынешнего саммита – предложила альтернативный формат: серию отдельных заявлений по ключевым направлениям. Идея призвана избежать ситуации, подобной саммиту 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп фактически сорвал совместное коммюнике, отозвав свою подпись уже после завершения мероприятия.

Премьер Канады Марк Карни стремится снизить градус накала в отношениях с Вашингтоном и сосредоточить внимание на практических вопросах: торговых соглашениях, глобальной безопасности и совместном ответе на новые вызовы.

В прошлом году G7 представила масштабное 36-страничное коммюнике, что включало заявления в поддержку Украины, борьбу с изменением климата и гендерное равенство. Однако новая политическая линия администрации Трампа ориентирована на изоляционизм и избегает многосторонних обязательств.

На повестке дня саммита этого года – искусственный интеллект, энергетика, изменения климата, глобальные конфликты. К обсуждениям присоединятся лидеры Индии, Бразилии, Мексики, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры других стран.

Как отметила Кейтлин Уэлш из Центра стратегических и международных исследований, нынешний Белый дом выступает за короткие форматы и предпочитает остаться без соглашения, чем заключить плохое. Канада же, наоборот, стремится вернуть G7 к роли площадки для содействия глобальной стабильности.