Замість традиційного єдиного документа очікуються кілька спільних заяв за окремими темами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Трамп планує переговори з лідерами на полях G7, серед запрошених – Зеленський, – Білий дім

G7 може вперше не ухвалити спільне комюніке

На саміті "Групи семи", який відбудеться наступного тижня в Канаді, лідери держав не намагатимуться узгодити єдиний фінальний документ. Причиною такого кроку є значні розбіжності в поглядах на війну в Україні, кліматичну політику та низку соціальних тем між США та їх партнерами.

Канада – господарка цьогорічного саміту – запропонувала альтернативний формат: серію окремих заяв за ключовими напрямками. Ідея покликана уникнути ситуації, подібної до саміту 2018 року, коли тодішній президент США Дональд Трамп фактично зірвав спільне комюніке, відкликавши свій підпис вже після завершення заходу.

Прем’єр Канади Марк Карні прагне знизити градус напруження у стосунках із Вашингтоном та зосередити увагу на практичних питаннях: торговельних угодах, глобальній безпеці та спільній відповіді на нові виклики.

Торік G7 представила масштабне 36-сторінкове комюніке, що включало заяви на підтримку України, боротьбу зі зміною клімату та гендерну рівність. Однак нова політична лінія адміністрації Трампа орієнтована на ізоляціонізм і уникає багатосторонніх зобов’язань.

На порядку денному саміту цього року – штучний інтелект, енергетика, зміни клімату, глобальні конфлікти. До обговорень приєднаються лідери Індії, Бразилії, Мексики, президент України Володимир Зеленський та лідери інших країн.

Як зауважила Кейтлін Велш із Центру стратегічних і міжнародних досліджень, нинішній Білий дім виступає за короткі формати та вважає за краще залишитися без угоди, ніж пмати погану. Канада ж, навпаки, прагне повернути G7 до ролі майданчика для сприяння глобальній стабільності.