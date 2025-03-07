Зеленский должен признать, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа, – Бессент

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент высказался о российско-украинской войне. По его мнению, предоставить гарантии безопасности Украине должна Европа.

Бессент отметил, что украинский президент Владимир Зеленский должен это признать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что заявил Бессент о войне в Украине

В эфире телеканала CNBC Скотт Бессент сказал, что ситуация по любому мирному соглашению между Украиной и Россией не является стабильной. А также добавил, что именно Европа должна предоставить гарантии безопасности украинцам.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна "активизируется", чтобы предоставить их Украине. Однако отметил, что нужно, чтобы США сотрудничали с Европой.

Добавим, что ранее Стармер ответил, есть ли "план Б", если США не предоставят достаточных гарантий безопасности Украине. Британский премьер заверил, что делает все возможное и сосредоточен на "единственном важнейшем результате" – обеспечении прочного мира, "что хорошо для Украины, хорошо для Европы и, конечно, важно для Британии".