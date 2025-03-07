Бессент отметил, что украинский президент Владимир Зеленский должен это признать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что заявил Бессент о войне в Украине

В эфире телеканала CNBC Скотт Бессент сказал, что ситуация по любому мирному соглашению между Украиной и Россией не является стабильной. А также добавил, что именно Европа должна предоставить гарантии безопасности украинцам.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна "активизируется", чтобы предоставить их Украине. Однако отметил, что нужно, чтобы США сотрудничали с Европой.

Добавим, что ранее Стармер ответил, есть ли "план Б", если США не предоставят достаточных гарантий безопасности Украине. Британский премьер заверил, что делает все возможное и сосредоточен на "единственном важнейшем результате" – обеспечении прочного мира, "что хорошо для Украины, хорошо для Европы и, конечно, важно для Британии".