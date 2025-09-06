И Путина, и Зеленского обманули, – Фицо о защите Украины от повторной агрессии
- Премьер Словакии Роберт Фицо и президент Украины Владимир Зеленский обсудили урегулирование войны в Украине.
- Фицо пессимистично настроен относительно быстрого завершения конфликта.
- Политик заявил, что Словакия не будет отправлять военных в Украину, но готова предоставить логистическую поддержку.
5 сентября в Ужгороде состоялась двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо. Лидеры стран, в частности, обсудили урегулирование войны в Украине.
По итогам встречи с Зеленским Роберт Фицо в программе STVR "Субботние диалоги" признался что достаточно пессимистично настроен относительно быстрого завершения войны в Украине, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский назвал условие, при котором Украина будет поставлять Словакии нефть и газ
Готова ли Словакия участвовать в гарантиях безопасности для Украины?
По словам словацкого премьера, переговоры между Путиным и Зеленским нужны, чтобы остановить войну. Ни российский, ни украинский лидеры не желают встречаться друг с другом, но "чувствуют, что придется".
Фицо добавил, что Дональд Трамп является лучшим кандидатом на роль посредника между Украиной и Россией в мирных переговорах.
Также, по мнению словацкого политика, решительный отказ Украине во вступлении в НАТО является первым условием для завершения войны. Роберт Фицо считает, что в этом вопросе Россию обманули. Он добавил, что те, кто говорит о возможном вступлении Украины в НАТО, тоже вводят ее в заблуждение.
Все, кто говорил Зеленскому, что Украину возьмут в НАТО – врали ему,
– заявил премьер Словакии.
Роберт Фицо подчеркнул, что его страна хочет присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Но отправлять военных не будет. Это он сказал на встрече с Зеленским.
Словацкая Республика не будет размещать никаких военных на территории Украины. Но мы можем помочь логистически – например, с использованием транспортных маршрутов,
– подытожил Фицо.
Что известно о встрече Роберта Фицо и Владимира Зеленского?
- Во время встречи с Зеленским Роберт Фицо выразил поддержку вступления Украины в ЕС. Однако он предположил, что это будет долгий процесс.
- Сторонам не удалось найти взаимопонимание в вопросе атак на нефтяную инфраструктуру. Владимир Зеленский настаивал, что Украина имеет право атаковать российскую инфраструктуру в ответ на аналогичные удары агрессора. В свою очередь Фицо жаловался на то, что в результате страдает Словакия, которая покупает российскую нефть.
- Роберт Фицо ранее в Китае встретился с Владимиром Путиным. Словацкий премьер заявил, что якобы тот готов к переговорам с Зеленским. Украинский лидер отметил, что если бы Россия действительно хотела мира, то не просила бы Словакию устроить Украине энергоблокаду. Фицо на брифинге отрицал, что обсуждал с российским диктатором энергоблокаду Украины, о чем ранее писали пропагандистские СМИ.