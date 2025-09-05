Италия готова присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины, но есть нюанс
- Италия готова присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины, однако только за пределами ее территории, с инициативами по мониторингу и обучению.
- Италия предлагает формат гарантий безопасности, который следует статье 5 Вашингтонского договора о НАТО, но не планирует отправлять солдат в Украину.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что Рим готов присоединиться к обеспечению гарантий безопасности Украины. Однако только за пределами ее территории.
Такое заявление Мелони сделала во время участия в саммите "коалиции решительных" 4 сентября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу итальянского правительства.
Смотрите также В The Times предположили, как Запад может защитить Украину, не отправляя собственные войска
Что сказала Мелони о гарантиях безопасности для Украины?
Во время саммита "коалиции решительных" Мелони напомнила о предложении Италии относительно формата гарантий безопасности для Украины, которое следует статье 5 Вашингтонского договора о НАТО. Такой механизм коллективной безопасности может быть "ключевым элементом политической составляющей гарантий безопасности для Украины".
Подтвердив, что Италия не намерена отправлять солдат в Украину, Мелони заявила о готовности поддержать возможное прекращение огня с инициативами по мониторингу и обучению за пределами границ Украины,
– говорится в сообщении правительства.
Заметим, что премьер Италии также приняла участие в телефонном разговоре европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Во время него стороны подтвердили "единство в стремлении к справедливому и прочному миру в Украине".
В правительстве считают, что этого можно достичь только с помощью подхода, который сочетает постоянную поддержку Украины, стремление прекращения военных действий, сохранение коллективного давления на Россию, в частности с помощью санкций, и надежные гарантии безопасности, которые должны быть определены в духе сотрудничества между двумя сторонами Атлантики.
Гарантии безопасности для Украины: коротко о главном
- 3 сентября во время встречи с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день заключения мирного соглашения с Россией. Впоследствии он сообщил, что союзники завершили подготовку военных гарантий безопасности.
- Владимир Зеленский отметил, что эти гарантии являются реальной поддержкой для Украины, а не только символическими обещаниями.
- 4 сентября стало известно, что 26 стран формально согласились направить контингент в Украину или предоставить определенные средства для обеспечения безопасности на море или в небе.