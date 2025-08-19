Укр Рус
Геополитика Америка Не ограничивается только НАТО: Рубио заявил, что Украине могут быть предоставлены различные гарантии безопасности
19 августа, 08:35
3

Не ограничивается только НАТО: Рубио заявил, что Украине могут быть предоставлены различные гарантии безопасности

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Марко Рубио заявил, что Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран, не ограничиваясь именно вступлением в НАТО.
  • США теперь продают Украине оружие, а Европа помогает в покупке и поставке через НАТО, что усиливает оборонный потенциал.

После заключения мирного соглашения, Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран. Соответствующие меры не ограничиваются только вступлением в НАТО.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио в программе "Джесси Уоттерс Прайм-тайм" на Fox News, передает 24 Канал.

Смотрите также Каким должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией: Марко Рубио назвал 3 ключевых условия

Какие гарантии безопасности возможны?

Американский чиновник отметил, что сейчас идет координация с европейскими и неевропейскими партнерами для создания гарантий безопасности, в частности договоренностей, для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Это не ограничивается только НАТО – подобные соглашения существуют между многими государствами мира, например, США имеют их с Южной Кореей и Японией. Украина после завершения конфликта будет иметь право заключать собственные соглашения по безопасности, 
– сказал он.

По мнению Марко Рубио, сильнейшей гарантией безопасности для Украины является наличие сильной армии. Кроме вышеупомянутого, госсекретарь США также отметил, что сейчас изменилась модель международной поддержки, в частности со стороны Соединенных Штатов.

США теперь продают Украине оружие, а Европа через НАТО помогает в ее покупке и поставке. Это дает Киеву обеспечивать себя необходимым вооружением, усиливая оборонный потенциал и интеграцию с международными системами безопасности.

Что этому предшествовало?

  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине "очень хорошие гарантии безопасности, очень хорошую защиту", но в то же время "Украину никогда не возьмут в НАТО", а главная ответственность за безопасность будет на Европе.

  • В свою очередь президент Владимир Зеленский, говоря о гарантиях безопасности, отметил, что они будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней. Он предположил, что гарантии будут расширяться со временем.

  • Напомним, еще ранее украинский президент подчеркнул важность вступления Украины в ЕС как гарантии безопасности и обсудил с Урсулой фон дер Ляйен вопросы обороны в рамках своего недавнего визита в Брюссель.