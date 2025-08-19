Не ограничивается только НАТО: Рубио заявил, что Украине могут быть предоставлены различные гарантии безопасности
- Марко Рубио заявил, что Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран, не ограничиваясь именно вступлением в НАТО.
- США теперь продают Украине оружие, а Европа помогает в покупке и поставке через НАТО, что усиливает оборонный потенциал.
После заключения мирного соглашения, Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран. Соответствующие меры не ограничиваются только вступлением в НАТО.
Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио в программе "Джесси Уоттерс Прайм-тайм" на Fox News, передает 24 Канал.
Смотрите также Каким должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией: Марко Рубио назвал 3 ключевых условия
Какие гарантии безопасности возможны?
Американский чиновник отметил, что сейчас идет координация с европейскими и неевропейскими партнерами для создания гарантий безопасности, в частности договоренностей, для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.
Это не ограничивается только НАТО – подобные соглашения существуют между многими государствами мира, например, США имеют их с Южной Кореей и Японией. Украина после завершения конфликта будет иметь право заключать собственные соглашения по безопасности,
– сказал он.
По мнению Марко Рубио, сильнейшей гарантией безопасности для Украины является наличие сильной армии. Кроме вышеупомянутого, госсекретарь США также отметил, что сейчас изменилась модель международной поддержки, в частности со стороны Соединенных Штатов.
США теперь продают Украине оружие, а Европа через НАТО помогает в ее покупке и поставке. Это дает Киеву обеспечивать себя необходимым вооружением, усиливая оборонный потенциал и интеграцию с международными системами безопасности.
Что этому предшествовало?
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине "очень хорошие гарантии безопасности, очень хорошую защиту", но в то же время "Украину никогда не возьмут в НАТО", а главная ответственность за безопасность будет на Европе.
В свою очередь президент Владимир Зеленский, говоря о гарантиях безопасности, отметил, что они будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней. Он предположил, что гарантии будут расширяться со временем.
Напомним, еще ранее украинский президент подчеркнул важность вступления Украины в ЕС как гарантии безопасности и обсудил с Урсулой фон дер Ляйен вопросы обороны в рамках своего недавнего визита в Брюссель.