После заключения мирного соглашения, Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран. Соответствующие меры не ограничиваются только вступлением в НАТО.

Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио в программе "Джесси Уоттерс Прайм-тайм" на Fox News, передает 24 Канал.

Смотрите также Каким должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией: Марко Рубио назвал 3 ключевых условия

Какие гарантии безопасности возможны?

Американский чиновник отметил, что сейчас идет координация с европейскими и неевропейскими партнерами для создания гарантий безопасности, в частности договоренностей, для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Это не ограничивается только НАТО – подобные соглашения существуют между многими государствами мира, например, США имеют их с Южной Кореей и Японией. Украина после завершения конфликта будет иметь право заключать собственные соглашения по безопасности,

– сказал он.

По мнению Марко Рубио, сильнейшей гарантией безопасности для Украины является наличие сильной армии. Кроме вышеупомянутого, госсекретарь США также отметил, что сейчас изменилась модель международной поддержки, в частности со стороны Соединенных Штатов.

США теперь продают Украине оружие, а Европа через НАТО помогает в ее покупке и поставке. Это дает Киеву обеспечивать себя необходимым вооружением, усиливая оборонный потенциал и интеграцию с международными системами безопасности.

Что этому предшествовало?