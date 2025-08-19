Не обмежується лише НАТО: Рубіо заявив, що Україні можуть бути надані різні гарантії безпеки
- Марко Рубіо заявив, що Україні можуть бути надані гарантії безпеки від різних країн, не обмежуючись саме вступом до НАТО.
- США тепер продають Україні зброю, а Європа допомагає у купівлі та постачанні через НАТО, що посилює оборонний потенціал.
Після укладення мирної угоди, Україні можуть бути надані гарантії безпеки від різних країн. Відповідні заходи не обмежуються лише вступом до НАТО.
Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо у програмі "Джессі Воттерс Прайм-тайм" на Fox News, передає 24 Канал.
Які гарантії безпеки можливі?
Американський високопосадовець зазначив, що наразі триває координація з європейськими та неєвропейськими партнерами для створення гарантій безпеки, зокрема домовленостей, для України у разі укладення мирної угоди з Росією.
Це не обмежується лише НАТО – подібні угоди існують між багатьма державами світу, наприклад, США мають їх із Південною Кореєю та Японією. Україна після завершення конфлікту матиме право укладати власні безпекові угоди,
– сказав він.
На думку Марко Рубіо, найсильнішою гарантією безпеки для України є наявність сильної армії. Крім вищезгаданого, держсекретар США також зазначив, що зараз змінилася модель міжнародної підтримки, зокрема з боку Сполучених Штатів.
США тепер продають Україні зброю, а Європа через НАТО допомагає її у купівлі та постачанні. Це дає Києву забезпечувати себе необхідним озброєнням, посилюючи оборонний потенціал та інтеграцію з міжнародними системами безпеки.
Що цьому передувало?
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США нададуть Україні "дуже гарні безпекові гарантії, дуже гарний захист", але водночас "Україну ніколи не візьмуть в НАТО", а головна відповідальність за безпеку буде на Європі.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський, говорячи про гарантії безпеки, зазначив, що вони будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів. Він припустив, що гарантії будуть розширятися з часом.
Нагадаємо, ще раніше український президент підкреслив важливість вступу України до ЄС як безпекової гарантії та обговорив з Урсулою фон дер Ляєн питання оборони у рамках свого нещодавнього візиту до Брюсселя.