Европа заботится только о себе: аналитик предположил, на что могут пойти США в Давосе

Соглашение о гарантиях безопасности с США готово на 100%, тогда как европейцы так и не стали полноценным субъектом переговоров. Трамп может подписать рамочную декларацию в Давосе для ускорения завершения войны, хотя окончательное утверждение через Конгресс продлится долго.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, что возобновление сотрудничества с администрацией Трампа после скандала в конце февраля является положительным сигналом.

Смотрите также: Ответ Путина о мирном соглашении ждут до конца января: зачем в Россию летят Уиткофф и Кушнер

Готовы ли американцы взять на себя гарантии безопасности для Украины?

Соглашение с США о гарантиях безопасности требует лишь доработки и подписания.

Европейцы беспокоятся прежде всего о собственной безопасности. Кремль благодарит Париж и Рим, но не Лондон, потому что британцы не спешат общаться с Россией. Даже канцлер Германии Фридрих Мерц сменил риторику – теперь у него Нарендра Моди хороший, торговля с Индией через Россию приемлема, санкции можно снять. Это циничный расчет европейцев,

– сказал Клочок.

Вся ответственность за гарантии безопасности для Украины после прекращения войны может лечь на США, поскольку европейцы не хотят ее разделять, несмотря на настояния США. Это тормозит переговорный процесс и вызывает недовольство Трампа.

Сложная дискуссия может подтолкнуть Трампа к подписанию рамочной декларации в Давосе для демонстрации готовности предоставить гарантии Украине и ускорения завершения войны, хотя это не будет полноценным соглашением.

Что может ускорить принятие гарантий безопасности для Украины?

После подписания нужно будет ждать принятия гарантий Конгрессом США на уровне закона, что может быть сложным и длительным процессом.

Всемирный экономический форум в Давосе – это площадка для общения, где могут решаться вопросы, даже не связанные с экономикой, в частности гарантии безопасности. Следующей такой возможностью будет Мюнхенская конференция по безопасности, которая в прошлом году была очень скандальной из-за присутствия вице-президента США Джей Ди Венса,

– сказал Клочок.

Европейцы, как и Джо Байден, выбрали путь длительной постепенной помощи вместо одноразовой эффективной поддержки, хотя цель одна.

В Кремле приглашают американцев приехать к ним, поскольку понимают, что их не ждут на переговорах, и пытаются таким образом повлиять на них.

"Возобновление сотрудничества с администрацией Трампа после скандала в конце февраля является позитивным сигналом, хотя говорить об особой "химии" между Трампом и Зеленским не приходится, но такие контакты свидетельствуют, что не все потеряно. Американцы нас поддерживают концептуально, хотя и не деньгами или оружием", – подчеркнул Клочок.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?