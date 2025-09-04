После потенциального завершения горячей фазы войны в Украине Германия присоединится к организации гарантий безопасности. В частности, она предлагает значительный вклад в усиление украинской ПВО и других возможностей армии.

Об этом говорится в материале Spiegel, передает 24 канал. Берлин якобы планирует объявить свой вклад на саммите "коалиции решительных" в Париже в четверг, 4 сентября.

Смотрите также Что задумал Путин относительно переговоров и Зеленского: интервью с экс-главой НАТО

Отправит ли Германия миротворцев?

По информации Spiegel, во время встречи "коалиции желающих" Германия предложит в качестве своего основного вклада усиление украинской противовоздушной обороны. Речь идет об увеличении поддержки на 20% в год.

Кроме того, предусмотрено улучшение дальнобойных возможностей. В частности, производство крылатых ракет на территории Украины с финансовой и технической поддержкой партнеров.

Также Берлин готов вооружать 4 механизированные бригады, предоставляя около 480 бронетранспортеров и других пехотных машин в год.

Обратите внимание! В то же время, по данным Spiegel, в Германии избегают обещаний относительно участия Бундесвера в миротворческом контингенте.

Следующими же компонентами для гарантий безопасности станет продолжение помощи с обучением украинских военных и углубление сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе. Это сферы, в которых Германия уже делает значительный вклад.

Гарантии безопасности для Украины: главные новости