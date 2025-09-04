Вклад Германии в гарантии безопасности для Украины: Spiegel узнал детали
- В рамках гарантий безопасности Германия планирует усилить украинскую ПВО и поддерживать производство крылатых ракет в Украине.
- Берлин избегает обещаний относительно участия Бундесвера в миротворческом контингенте, но продолжит помощь с обучением военных и сотрудничество в ОПК.
После потенциального завершения горячей фазы войны в Украине Германия присоединится к организации гарантий безопасности. В частности, она предлагает значительный вклад в усиление украинской ПВО и других возможностей армии.
Об этом говорится в материале Spiegel, передает 24 канал. Берлин якобы планирует объявить свой вклад на саммите "коалиции решительных" в Париже в четверг, 4 сентября.
Отправит ли Германия миротворцев?
По информации Spiegel, во время встречи "коалиции желающих" Германия предложит в качестве своего основного вклада усиление украинской противовоздушной обороны. Речь идет об увеличении поддержки на 20% в год.
Кроме того, предусмотрено улучшение дальнобойных возможностей. В частности, производство крылатых ракет на территории Украины с финансовой и технической поддержкой партнеров.
Также Берлин готов вооружать 4 механизированные бригады, предоставляя около 480 бронетранспортеров и других пехотных машин в год.
Обратите внимание! В то же время, по данным Spiegel, в Германии избегают обещаний относительно участия Бундесвера в миротворческом контингенте.
Следующими же компонентами для гарантий безопасности станет продолжение помощи с обучением украинских военных и углубление сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе. Это сферы, в которых Германия уже делает значительный вклад.
Гарантии безопасности для Украины: главные новости
- 3 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что союзники завершили подготовку военных гарантий безопасности. Европейские страны готовы предоставить их Украине в день заключения мирного соглашения с Россией.
- Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украине нужны гарантии безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО". Однако для России это якобы не будет представлять никакой угрозы.
- Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что Москва не будет обсуждать никакие идеи по размещению иностранных войск в Украине. Миротворческий контингент якобы является "в корне неприемлемым и подрывает безопасность".