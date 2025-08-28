Президент США Дональд Трамп, вероятно, изменил свою позицию относительно войны в Украине. В рамках гарантий безопасности Соединенные Штаты могут предоставить западным силам обороны разведывательные ресурсы, структуры управления и критически важные системы.

Какова позиция Трампа относительно гарантий безопасности?

По словам собеседников FT, Дональд Трамп осознал, что его главная цель – установления мира, а также стремление к Нобелевской премии мира – требуют активного вклада США в обеспечение безопасности.

В последние дни представители Министерства национальной безопасности и обороны США сообщили европейским коллегам, что Америка готова предоставить западным войскам, которые участвуют в гарантиях безопасности, средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, системы управления, а также критически важные технологии для обеспечения воздушной безопасности Украины.

Отмечается также, что примерный план гарантий безопасности может быть представлен "в ближайшее время".

В то же время, по словам чиновников, остается немало неопределенностей. В частности, еще не решено, какие именно европейские страны и в каком количестве готовы отправить свои войска в зону потенциального риска. Также непонятно, согласится ли на это российский диктатор Владимир Путин, который ранее заявлял, что Кремль не допустит появления западных войск в Украине.

Мирное соглашение все еще не достигнуто, и решение о реализации гарантий безопасности еще далеко. Однако европейские чиновники с осторожным оптимизмом считают, что ключевое препятствие – нежелание Трампа оказать помощь – преодолено,

