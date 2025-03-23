Стармер призвал ЕС разработать план по обеспечению безопасности Украины и сдерживанию России, – NYT

Премьер Великобритании убежден, без надежных механизмов безопасности любое мирное соглашение сделает Украину уязвимой для будущих вторжений России. Европа должна помочь Киеву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Стармер о гарантиях безопасности

Кир Стармер убежден, Европа должна помочь обеспечить любое мирное урегулирование между Украиной и Россией.

Премьер Великобритании приветствовал усилия президента США, направленные на прекращение войны. Сказал, что телефонный разговор Трампа с Путиным на прошлой неделе "немного сдвинул дело с мертвой точки".

В то же время Стармер отметил, без надежных мер безопасности любое мирное соглашение оставит Украину уязвимой к будущим вторжениям.

Я не доверяю Путину, и поэтому воспринимаю все, что он говорит, с определенной степенью осторожности. Мы знаем, что произойдет, если не будет соглашения о безопасности, – он нарушит (мирное – 24 Канал) соглашение в свое время и своим способом,

– подчеркнул британский премьер.

Стармер отметил, Европа должна играть ведущую роль в обеспечении этой безопасности. Издание отметило, последние недели премьер посвятил значительную часть своей энергии созданию "коалиции желающих", которая бы играла сдерживающую роль в отношении России, чтобы сохранить мирное соглашение.

Великобритания и Франция готовы отправить войска, хотя пока ни одна другая европейская страна не сделала этого публично. Издание пишет, что премьер "преуменьшил" значение отсутствия объявлений, сказав, что процесс еще находится на ранней стадии, мирные переговоры еще не завершены, а военная миссия сил сдерживания только зарождается.

"Как нам превратить концепцию в план? Как можем убедиться, что есть план, который сможем воплотить в жизнь, если будет достигнуто соглашение? Мы не можем ждать соглашения и говорить: "Хорошо", а потом чесать затылок", – подчеркнул Стармер.

Обратите внимание! В четверг, 27 октября, в Париже состоится саммит "коалиции желающих". Владимир Зеленский анонсировал, что на нем обсудят военный контингент.