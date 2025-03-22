Великобритания планирует "ускорить темпы и масштабы" военного планирования, чтобы быть готовой поддержать Украину. По словам представителя британского правительства рассматриваются все варианты, в частности отправка войск на место, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно

Представитель Кира Стармера заявил, что в случае прекращения огня и достижения соглашения о завершении войны с Россией понадобятся тысячи военнослужащих для поддержки Украины "на море, на суше или в воздухе".

"Мы продолжим ускорять темпы и масштабы оперативного планирования с последующими встречами в нашей штаб-квартире в Нортвуде, поскольку более детально изучаем структуру и организацию любых будущих сил", – сказал чиновник.

Он отметил, что не все страны коалиции имеют необходимые возможности для Украины, но могут иметь ресурсы для других развертываний, что позволит высвободить силы других государств для поддержки Киева.

На следующей неделе в Великобритании пройдут трехдневные интенсивные переговоры, которые, вероятно, будут включать обсуждение возможности передислокации британских военных из их текущих мест дислокации в поддержку Украины, тогда как другие страны могут занять их позиции.

Эти планы будут обсуждаться перед очередной встречей "коалиции желающих", которая состоится в Париже 27 марта.

Напомним, что 20 марта в Лондоне состоялась закрытая встреча военных руководителей десяток стран для планирования миротворческой миссии в Украине.