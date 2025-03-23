Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Стармер про гарантії безпеки

Кір Стармер переконаний, Європа має допомогти забезпечити будь-яке мирне врегулювання між Україною та Росією.

Прем'єр Британії привітав зусилля президента США, спрямовані на припинення війни. Сказав, що телефонна розмова Трампа з Путіним минулого тижня "трохи зрушила справу з мертвої точки".

Водночас Стармер наголосив, без надійних заходів безпеки будь-яка мирна угода залишить Україну вразливою до майбутніх вторгнень.

Я не довіряю Путіну, і тому сприймаю все, що він говорить, з певною мірою обережності. Ми знаємо, що станеться, якщо не буде угоди про безпеку, – він порушить (мирну – 24 Канал) угоду у свій час і у свій спосіб,

– підкреслив британський прем'єр.

Стармер наголосив, Європа повинна відігравати провідну роль у забезпеченні цієї безпеки. Видання зауважило, останніми тижнями прем'єр присвятив значну частину своєї енергії створенню "коаліції охочих", яка б відігравала стримувальну роль щодо Росії, аби зберегти мирну угоду.

Британія і Франція готові відправити війська, хоча поки що жодна інша європейська країна не зробила цього публічно. Видання пише, що прем'єр "применшив" значення відсутності оголошень, сказавши, що процес ще перебуває на ранній стадії, мирні переговори ще не завершені, а військова місія сил стримування тільки зароджується.

"Як нам перетворити концепцію на план? Як можемо переконатися, що є план, який зможемо втілити в життя, якщо буде досягнута угода? Ми не можемо чекати на угоду і казати: "Добре", а потім чухати потилицю", – наголосив Стармер.

Зверніть увагу! У четвер, 27 жовтня, в Парижі відбудеться саміт "коаліції охочих". Володимир Зеленський анонсував, що на ньому обговорять військовий контингент.