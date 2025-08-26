Украина продолжает движение в НАТО и ЕС, но из-за сопротивления некоторых стран Альянса Киеву приходится рассматривать другие варианты гарантий безопасности. В Bloomberg объяснили, какие сценарии могут защитить Украину от нового нападения России.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Украина продолжает курс на НАТО и Евросоюз, закрепленный в Конституции еще в 2019 году.

Читайте также Кремль боится успеха Украины, – еврокомиссар объяснил, почему Путин против западных гарантий

Что предлагают союзники для защиты Украины?

Впрочем, несмотря на обещания союзников, перспектива быстрого вступления в Альянс остается под вопросом из-за страха западных стран перед прямым столкновением с Россией. Именно поэтому Киев вместе с партнерами вынужден рассматривать альтернативные гарантии безопасности, которые могли бы защитить страну от нового нападения Кремля.

Одной из идей, которую описали в Bloomberg, стал план премьера Италии Джорджи Мелони. Она предлагает предоставить Украине механизм коллективной обороны, подобный статье 5 НАТО, но без фактического вступления страны в Альянс. Это могло бы удовлетворить требование России о "замораживании" вопроса членства Киева в НАТО, но одновременно дало бы украинцам гарантии быстрой помощи от союзников.

Согласно предложению, государства, уже заключившие двусторонние соглашения с Украиной, принимали бы решение о предоставлении помощи в течение 24 часов после нападения России. Такая поддержка может включать оружие, экономическую помощь и новые санкции против Москвы.

Двусторонние пакты обороны

Другой вариант – подписания двусторонних соглашений о взаимной обороне, в частности с США. Именно такая модель, как напоминают журналисты, действовала между Вашингтоном и Токио с 1951 года: американские войска имели право размещаться в Японии в обмен на гарантии защиты.

Впрочем, маловероятно, что нынешний президент США Дональд Трамп согласится на подобный договор с Киевом.

"Коалиция желающих" и миротворцы

Франция и Великобритания продвигают идею создания многонациональных сил обеспечения безопасности в Украине после завершения активных боевых действий. В "коалицию желающих" уже вошли около 30 стран, которые готовы участвовать в миротворческой миссии и восстановлении страны.

Вашингтон же четко заявил, что американских наземных войск в Украине не будет. Но Белый дом оставляет открытым вопрос об авиационной поддержке и расширении поставок оружия для ВСУ. Еврокомиссия называет такую стратегию "превращением Украины в стального дикобраза", которого агрессор не сможет одолеть.

Препятствия на пути к гарантиям

Впрочем, в Bloomberg отмечают: реализация этих идей имеет много проблем. Во-первых, Москва вряд ли согласится даже на такие "облегченные" гарантии. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял, что Кремль выступает против присутствия любых войск НАТО в Украине.

Во-вторых, непонятно, кто будет платить за гарантии безопасности, ведь далеко не все страны готовы выделять дополнительные ресурсы. В-третьих, до сих пор нет даже временного перемирия, которое могло бы определить линию фронта и стать основой для дальнейших договоренностей.

Издание резюмировало, что вопрос гарантий безопасности для Украины остается открытым и зависит как от позиции союзников, так и от готовности России к компромиссам.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины от международных партнеров?