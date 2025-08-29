Западные союзники активно работают над разработкой гарантий безопасности, которые они могут предоставить Украине после окончания войны. США решительно настроены против членства Киева в НАТО, однако другие члены Альянса имеют отличное мнение.

Так, министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул, что членство в НАТО будет лучшей гарантией безопасности для Украины. Об этом он сказал перед началом неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене 29 августа, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что говорят в Эстонии о гарантиях безопасности для Украины?

Мы до сих пор придерживаемся позиции, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО,

– заявил Певкур.

В то же время он признал, что членство Украины в Альянсе требует определенного времени. Поэтому союзники вынуждены искать другие решения, которые могут быть реализованы сразу после прекращения огня. Речь идет, частности, об отправке европейского миротворческого контингента в Украину.

Эстония в свою очередь могла бы направить в Украину силы размером с роту. Певкур добавил, что для этого необходима также поддержка со стороны США.

Эстонский министр обороны подчеркнул, что ему безразлично на сопротивление России по развертыванию европейских сил в Украине. "Не России говорить, что нам делать в Украине. Об этом надо договариваться с Украиной", – сказал он, добавив, что сигнал диктатору будет гораздо сильнее, если с союзниками будет США,

Певкур призвал европейцев быть более уверенными в своих собственных силах, ведь население ЕС в 500 миллионов человек и сильная экономика дают на это все основания.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?