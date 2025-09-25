Военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова. Далее партнеры будут работать уже над политической составляющей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента Финляндии Александра Стубба для Bloomberg.

Что рассказал Стубб о гарантиях безопасности для Украины?

Президент Финляндии сообщил, что работа над гарантиями безопасности продолжается в течение нескольких недель с тех пор, как Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным на Аляске.

По словам Стубба, основная структура уже сформирована.

Финский лидер подчеркнул, что "военная структура уже практически готова", и дальше начнется работа именно над политической структурой. В то же время он отметил, что гарантии безопасности будут реализованы после окончания войны.

"В течение последних нескольких недель мы работали над гарантиями безопасности. Думаю, базовая структура уже существует... Украину будут поддерживать Европа и Соединенные Штаты. Мы прорабатывали военную конструкцию, и они (гарантии, – 24 Канал) почти готовы. А теперь мы будем работать над политической конструкцией", – сказал Стубб.

