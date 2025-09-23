Детали передает 24 Канал.

Что известно о гарантиях безопасности от США для Украины?

Зеленский сказал об этом очень коротко:

Все мы понимаем, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после окончания войны.

Таким образом, президент Украины подтвердил, что США готовы предоставить Киеву гарантии безопасности. Но для этого надо закончить войну.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины от США: смотрите видео

Издание "РБК-Украина" приводит такие слова Зеленского: "Мы не знаем всех деталей на сегодня...мы будем работать над этим, иногда относительно дронов, иногда относительно некоторых видов оружия, что нам нужно для гарантий безопасности. Важно, что наша команда будет работать над этим. Но также хорошо, что это будет не через месяц, два месяца и три месяца, хорошо, что наши команды будут работать в конце этого месяца".

Обратите внимание! Заявления самого Трампа в этот день были очень интересными. Хотя президент США и сказал, что конца войны не видно, но он назвал Россию бумажным тигром. Мол, она не способна быстро закончить войну, как об этом мечтала. А вот Украина, по мнению Трампа, только улучшает свое положение и наносит России большие убытки.

