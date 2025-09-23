Деталі передає 24 Канал.

Що відомо про гарантії безпеки від США для України?

Зеленський сказав про це дуже коротко:

Всі ми розуміємо, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни.

Таким чином, президент України підтвердив, що США готові надати Києву гарантії безпеки. Але для цього треба закінчити війну.

Видання "РБК-Україна" наводить слова Зеленського: "Ми не знаємо всіх деталей на сьогодні...ми будемо працювати над цим, іноді щодо дронів, іноді щодо деяких видів зброї, що нам потрібно для гарантій безпеки. Важливо, що наша команда буде працювати над цим. Але також добре, що це буде не через місяць, два місяці і три місяці, добре, що наші команди будуть працювати в кінці цього місяця".

Зверніть увагу! Заяви самого Трампа цього дня були дуже цікавими. Хоча президент США і сказав, що кінця війни не видно, але він назвав Росію паперовим тигром. Мовляв, вона не здатна швидко закінчити війну, як про це мріяла. А от Україна, на думку Трампа, тільки покращує своє становище і завдає Росії великих збитків.

Інші заяви Зеленського 23 вересня