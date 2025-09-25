Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента Финляндии Александра Стубба для Bloomberg.

Что рассказал Стубб о гарантиях безопасности для Украины?

Президент Финляндии сообщил, что работа над гарантиями безопасности продолжается в течение нескольких недель с тех пор, как Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным на Аляске.

По словам Стубба, основная структура уже сформирована.

Финский лидер подчеркнул, что "военная структура уже практически готова", и дальше начнется работа именно над политической структурой. В то же время он отметил, что гарантии безопасности будут реализованы после окончания войны.

"В течение последних нескольких недель мы работали над гарантиями безопасности. Думаю, базовая структура уже существует... Украину будут поддерживать Европа и Соединенные Штаты. Мы прорабатывали военную конструкцию, и они (гарантии, – 24 Канал) почти готовы. А теперь мы будем работать над политической конструкцией", – сказал Стубб.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости