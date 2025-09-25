Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента Финляндии Александра Стубба для Bloomberg.
Что рассказал Стубб о гарантиях безопасности для Украины?
Президент Финляндии сообщил, что работа над гарантиями безопасности продолжается в течение нескольких недель с тех пор, как Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным на Аляске.
По словам Стубба, основная структура уже сформирована.
Финский лидер подчеркнул, что "военная структура уже практически готова", и дальше начнется работа именно над политической структурой. В то же время он отметил, что гарантии безопасности будут реализованы после окончания войны.
"В течение последних нескольких недель мы работали над гарантиями безопасности. Думаю, базовая структура уже существует... Украину будут поддерживать Европа и Соединенные Штаты. Мы прорабатывали военную конструкцию, и они (гарантии, – 24 Канал) почти готовы. А теперь мы будем работать над политической конструкцией", – сказал Стубб.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
Зеленский во время визита в США отметил, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Но это произойдет после окончания войны.
В конце августа во время пресс-конференции президент рассказывал, какими должны быть гарантии безопасности.
Он выделил 3 блока. Первый блок – сильная украинская армия. Этот блок охватывает финансирование нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.
Второй блок – оборонный союз с партнерами, который не будет уступать по мощности НАТО. Третий блок – санкции против России и использование ее замороженных активов в пользу Украины.