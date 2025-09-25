Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента Фінляндії Александра Стубба для Bloomberg.

Що розповів Стубб про гарантії безпеки для України?

Президент Фінляндії повідомив, що робота над гарантіями безпеки триває протягом кількох тижнів з того часу, як Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним на Алясці.

За словами Стубба, основна структура вже сформована.

Фінський лідер підкреслив, що "військова структура вже практично готова", і далі почнеться робота саме над політичною структурою. Водночас він зазначив, що гарантії безпеки будуть реалізовані після закінчення війни.

"Протягом останніх кількох тижнів ми працювали над гарантіями безпеки. Думаю, базова структура вже існує... Україну підтримуватимуть Європа і Сполучені Штати. Ми опрацьовували військову конструкцію, і вони (гарантії, – 24 Канал) майже готові. А тепер ми працюватимемо над політичною конструкцією", – сказав Стубб.

Гарантії безпеки для України: останні новини