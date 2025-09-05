Европейские союзники имеют целью обеспечить Украине позицию силы и таким образом защитить ее от новой российской агрессии после окончания боевых действий. План заключается в том, чтобы превратить государство в "дикобраза".

Эта стратегия также известна как израильская или южнокорейская модель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В чем заключается стратегия союзников в отношении Украины?

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих". В саммите приняли участие представители из 38 стран. Вместе с Владимиром Зеленским они также позвонили президенту США Дональду Трампу.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что "коалиция желающих" сейчас работает над превращением Украины в "стального дикобраза", созданием многонациональных сил при поддержке США и усилением обороноспособности Европы.

По словам чиновника, знакомого с ходом дискуссий, европейские лидеры согласились, что усиление антироссийских санкций является ключевым фактором, чтобы заставить Москву прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров.

Европа дала понять президенту США Дональду Трампу, что теперь ожидают его ответ, чтобы совместно усилить санкционное давление на Россию.

Гарантии безопасности для Украины: что стоит знать