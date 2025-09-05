Союзники погодили стратегію, щоб не допустити нового нападу Росії на Україну, – Bloomberg
- Європейські союзники погодили стратегію захисту України від нової російської агресії шляхом перетворення держави на "дикобраза".
- На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі було обговорено посилення обороноздатності України та Європи, а також посилення антиросійських санкцій.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що створюються багатонаціональні сили для України за підтримки США.
Європейські союзники мають на меті забезпечити Україні позицію сили й таким чином захистити її від нової російської агресії після закінчення бойових дій. План полягає в тому, щоб перетворити державу на "дикобраза".
Ця стратегія також відома як ізраїльська або південнокорейська модель. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
У чому полягає стратегія союзників щодо України?
У четвер, 4 вересня, у Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих". У саміті взяли участь представники з 38 країн. Разом із Володимиром Зеленським вони також зателефонували президенту США Дональду Трампу.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що "коаліція охочих" зараз працює над перетворенням України на "сталевого дикобраза", створенням багатонаціональних сил за підтримки США та посиленням обороноздатності Європи.
За словами чиновника, знайомого з ходом дискусій, європейські лідери погодилися, що посилення антиросійських санкцій є ключовим фактором, щоб змусити Москву припинити війну проти України та сісти за стіл переговорів.
Європа дала зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що тепер очікують на його відповідь, щоб спільно посилити санкційний тиск на Росію.
Гарантії безпеки для України: що варто знати
- 3 вересня під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки у день укладання мирної угоди з Росією. Згодом він повідомив, що союзники завершили підготовку військових гарантій безпеки.
- 26 країн формально погодилися надіслати контингент в Україну або надати певні засоби для гарантування безпеки на морі або в небі.
- Зазначимо, що Італія, Польща та Румунія відмовилися відправляти війська в Україну. Однак пообіцяли надати логістичну та іншу підтримку. Тоді як Німеччина розглядає можливість підтримки України через фінансування та навчання, а рішення щодо відправлення військових ще не прийняте.