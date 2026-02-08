Кремль против гарантий безопасности для Украины, которые будут защищать ее от полной капитуляции, – ISW
- Кремль отклоняет гарантии безопасности для Украины, защищающие ее от полной капитуляции, и поддерживает только Стамбульский протокол 2022 года.
- Стамбульский протокол предусматривает нейтралитет Украины, ограничение армии и право вето для России и Китая на механизмы реагирования на агрессию.
Аналитики считают, что Кремль снова отвергает любые гарантии безопасности для Украины. В Москве настаивают на подходах, заложенных в проекте Стамбульского протокола 2022 года.
Заявления России свидетельствуют, что она против тех гарантий, которые будут защищать Украину от полной дипломатической или военной капитуляции. Об этом сообщил в своем отчете Институт изучения войны (ISW).
Смотрите также Нарративы по-новому: как в Кремле отказывают ЕС и США предоставлять гарантии безопасности Киеву
Какие гарантии поддержит Россия?
Аналитики напомнили, что 6 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль не принимает гарантий безопасности, которые предлагает Запад для Украины. По его словам, Москва поддержит "гарантии", о которых договорились в Стамбуле весной 2022 года.
Проект Стамбульского протокола 2022 года не обеспечивал основы для существенных гарантий безопасности и оставил бы Украину беззащитной перед возобновлением агрессии,
– отметили аналитики.
Проект Стамбульского протокола, по данным ISW, предусматривал, что Россия будет рассматриваться одним из "государств-гарантов" безопасности Украины. Также право вето на механизм реагирования в случае новой агрессии должны были получить Россия и Китай.
Украину же обязывали закрепить нейтралитет, придерживаться строгих ограничений численности армии, состава войска и отказаться от военной помощи союзников.
Заявление Лаврова, по мнению аналитиков, стало очередным сигналом, что Кремль рассматривает Стамбульский проект как основу для будущих мирных договоренностей. Также они свидетельствуют о нежелании России уступать свои требования к Украине и НАТО.
В ISW напомнили, что российский диктатор Владимир Путин и другие чиновники Кремля неоднократно отвергали любой мирный план. В частности, речь идет о 28-пунктном от США, предусматривающем компромиссы со стороны России относительно ее начальных военных целей.
Гарантии безопасности для Украины: последние заявления
Единственным результатом недавних переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби стала договоренность об обмене пленными. В то же время вопрос территорий и гарантий безопасности стороны так и не согласовали.
Ранее сообщалось, что Финляндия попросила США не употреблять формулировку "подобные статье 5 НАТО" относительно гарантий для Украины. В Хельсинки считают, что это может ослабить роль Альянса.
Сергей Лавров снова заявил о якобы угрозе от Запада и Украины. Также по данным ISW, в Кремле пытаются убедить США и Европу не давать Украине гарантий, потому что боятся, что их используют для дополнительного вооружения.