Кремль проти гарантій безпеки для України, які захищатимуть її від повної капітуляції, – ISW

Аналітики вважають, що Кремль знову відкидає будь-які гарантії безпеки для України. У Москві наполягають на підходах, закладених у проєкті Стамбульського протоколу 2022 року.

Заяви Росії свідчать, що вона проти тих гарантій, які будуть захищати Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції. Про це повідомив у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Які гарантії підтримає Росія?

Аналітики нагадали, що 6 лютого глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль не приймає гарантій безпеки, які пропонує Захід для України. За його словами, Москва підтримає "гарантії", про які домовились у Стамбулі навесні 2022 року.

Проєкт Стамбульського протоколу 2022 року не забезпечував основи для суттєвих гарантій безпеки та залишив би Україну беззахисною перед поновленням агресії,

– зазначили аналітики.

Проєкт Стамбульського протоколу, за даними ISW, передбачав, що Росія розглядатиметься однією з "держав-гарантів" безпеки України. Також право вето на механізм реагування у разі нової агресії мали отримати Росія та Китай.

Україну ж зобов'язували закріпити нейтралітет, дотримуватись суворих обмежень чисельність армії, складу війська та відмовитися від військової допомоги союзників.

Заява Лаврова, на думку аналітиків, стала черговим сигналом, що Кремль розглядає Стамбульський проєкт як основу для майбутніх мирних домовленостей. Також вони свідчать про небажання Росії поступатися своїми вимогами до України і НАТО.

В ISW нагадали, що російський диктатор Володимир Путін та інші посадовці Кремля неодноразово відкидали будь-який мирний план. Зокрема, йдеться про 28-пунктний від США, що передбачає компроміси з боку Росії щодо її початкових військових цілей.

Безпекові гарантії для України: останні заяви