Мелони предлагает предоставить гарантии безопасности, но без вступления в НАТО, – Bloomberg
- Премьер Италии Мелони предлагает предоставить Украине коллективные гарантии безопасности, но без фактического членства в НАТО.
- Источники издания рассказали, что именно предусматривает этот итальянский план.
Европейские лидеры продолжают обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины. Премьер Италии продвигает предложение, которое является аналогом положения о коллективной обороне НАТО, впрочем, не предусматривает фактического членства.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает 24 Канал.
Гарантии безопасности для Украины: что предлагает Мелони?
План, который предлагает Мелони, признает, что членство Украины в НАТО "не рассматривается". Однако предлагает механизм коллективной помощи как "следующий лучший вариант", по мнению собеседников издания, знакомых с обсуждениями.
Источники отметили, что вариант "НАТО-лайт" не соответствует обязательствам военного альянса по коллективной обороне, предусмотренным 5 статьей Устава НАТО. Однако обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро согласовать ответ в случае нападения.
По словам собеседников, варианты "будут включать" предоставление Киеву "быстрой и устойчивой" оборонной поддержки, экономической помощи, укрепление вооруженных сил, а также введение санкций против России.
Пока неизвестно, будет ли предусматривать этот план отправку войск отдельными европейскими странами.
Последние новости о гарантиях безопасности для Украины
Эстония выразила готовность предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в рамках "Коалиции желающих". Однако отмечают, что о деталях возможной миссии говорить еще рано. Мол, конкретика возможна только после встречи Зеленского, Путина и Трампа.
Япония заявила о готовности участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины.
По данным СМИ, Великобритания "не будет отправлять" войска на линию соприкосновения в Украине.
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине поддержку с воздуха в случае мирного соглашения.