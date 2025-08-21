Европейские лидеры продолжают обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины. Премьер Италии продвигает предложение, которое является аналогом положения о коллективной обороне НАТО, впрочем, не предусматривает фактического членства.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает 24 Канал.

Смотрите также США и НАТО работают над гарантиями безопасности для Украины: детали от Reuters

Гарантии безопасности для Украины: что предлагает Мелони?

План, который предлагает Мелони, признает, что членство Украины в НАТО "не рассматривается". Однако предлагает механизм коллективной помощи как "следующий лучший вариант", по мнению собеседников издания, знакомых с обсуждениями.

Источники отметили, что вариант "НАТО-лайт" не соответствует обязательствам военного альянса по коллективной обороне, предусмотренным 5 статьей Устава НАТО. Однако обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро согласовать ответ в случае нападения.

По словам собеседников, варианты "будут включать" предоставление Киеву "быстрой и устойчивой" оборонной поддержки, экономической помощи, укрепление вооруженных сил, а также введение санкций против России.

Пока неизвестно, будет ли предусматривать этот план отправку войск отдельными европейскими странами.

Советуем прочитать Трамп шокировал всех: как Зеленский и Европа переиграли Путина и почему в России истерика

Последние новости о гарантиях безопасности для Украины