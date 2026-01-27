Вашингтон дал понять Украине, что предоставление американских гарантий безопасности может произойти при одном условии. Для этого Киев якобы должен уступить Донбасс.

Несмотря на активизацию переговорного процесса, вопрос гарантий безопасности, а также территориальных уступок остается нерешенным. Об этом говорится в материале Financial Times.

При каких условиях США могут предоставить гарантии безопасности Украине?

По данным издания, в Вашингтоне сигнализировали, что гарантии безопасности со стороны США возможны только после достижения договоренностей о прекращении войны.

Заметьте! Одним из ключевых условий, которое рассматривает американская сторона, является вывод украинских войск из неоккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В то же время США якобы допускают возможность увеличения поставок вооружения для усиления украинской армии в мирный период в случае согласия на такие шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что документ с США по гарантиям безопасности уже полностью подготовлен, и Киев ожидает определения времени и места для его подписания. При этом он неоднократно подчеркивал, что любая мирная договоренность должна основываться на сохранении территориальной целостности Украины.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, на которых ссылается FT, в Киеве все больше сомневаются в готовности Вашингтона зафиксировать гарантии безопасности, поскольку процесс каждый раз останавливается на финальном этапе. Украинская сторона настаивает, что никакие территориальные уступки не могут рассматриваться до получения четких обязательств по безопасности.

Со своей стороны в США, по информации издания, считают, что без уступок по Донбассу завершить войну невозможно, и не оказывают давления на президента России Владимира Путина по этому вопросу.

В Белом доме эти утверждения отрицают. Заместитель пресс-секретаря администрации США Анна Келли заявила FT, что Вашингтон якобы не навязывает Украине никаких территориальных решений, а его роль заключается исключительно в содействии переговорам между сторонами.

Это совершенно неправильно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам врать анонимно,

– высказалась она.

Что говорят в Москве?