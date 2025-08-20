Америка может уничтожить Россию даже без ядерного оружия и не вводя войска в Украину. Поэтому действительно сможет гарантировать Киеву безопасность. К такому выводу пришел Льюис Пейдж из The Telegraph, анализируя военную мощь США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Кто сильнее – США или Россия?

На фоне "дружбы" Трампа и Путина СМИ напоминает: не стоит забывать, что США и Россия – это соперники. И, что интересно, их силы уже не равны. Но это стало понятно только после начала полномасштабной войны России против Украины.

До 2022 года в США опасались россиян. Ведь казалось, что каждое мощное американское оружие имеет не менее мощный российский аналог.

Глядя на списки вооружений, казалось, что у России есть все, что у США. Америка имела свою культовую разрушительную крылатую ракету "Томагавк", оружие, которое уничтожило противовоздушную оборону Саддама Хусейна и полковника Каддафи, значительно усовершенствованное с тех пор, – но Россия имела свой "Калибр", якобы даже более мощный в некоторых вариантах. США имели радарные самолеты AWACS, которые могли сканировать сотни миль неба и направлять истребители-невидимки пятого поколения, чтобы доминировать в этом воздушном пространстве. Но Россия, похоже, имела свои самолеты А-50 и собственные самолеты-невидимки,

Справка. Речь о свержении режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году и Муаммара Каддафи в Ливии в 2011 году. Это были времена, когда США активно действовали на международной арене, вторгаясь в другие государства в собственных интересах. Интересно, что в 2015 году Трамп, критикуя внешнюю политику своих предшественников, сказал: "Мир был бы лучше с Хусейном и Каддафи". Он имел в виду, что после вмешательства США ситуация в этих странах стала нестабильной. На 2015 год в Ираке действовало "Исламское государство", а в Ливии шла гражданская война.

Но война в Украине показала, что хваленое российское "чудо-оружие" не так эффективно. Во-первых, Россия потеряла несколько А-50, во-вторых, "удары украинских беспилотников по Москве и другим целям были бы невозможными, если бы над головой наблюдали А-50".

Возможно, дело просто в том, что А-50, как и много якобы передового российского оборудования, на самом деле не работает,

Су-57 не соответствует стандартам самолетов пятого поколения, а производить это оружие трудно из-за санкций.

"Кинжал" оказался "авиационной версией баллистической ракеты "Искандер" 1980-х годов". И с ним, и с "Цирконом" смогла справиться украинская ПВО.

"Все эти неудачи помогают объяснить, почему россияне не смогли одержать победу в 2022 году. Они атаковали украинскую армию, которая на тот момент по уровню вооружения была на том же уровне, что и Саддам Хусейн или полковник Каддафи. Если бы Россия действительно была "почти равным" конкурентом США, результат должен был бы быть таким же, как в 2003 и 2011 годах", – рассуждает Пейдж.

Вероятно, он имеет в виду, что ВСУ до 2022 года не были среди мощных армий мира, как теперь.

Поэтому в воздушно-ракетной войне Россия не имеет шансов против США, у которых есть "Томагавки" и JASSM. Также есть ATACMS и PrSM. Америка продемонстрировала свой потенциал во время боев Израиля с Ираном.

И все же США боятся российского ядерного удара. А россияне не используют "ядерку", поскольку их сдерживают конвенционные варианты США.

Что такое конвенционное оружие



Это "обычное" оружие, не массового поражения (то есть неядерное). Оно подлежит контролю с точки зрения международных договоров. Также соглашения фиксируют правила обращения с военнопленными и гражданскими. Это, в частности, Гаагские конвенции, Женевские Конвенции о защите жертв войны 1949 года и дополнительные протоколы к ним от 1977 года, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

"Путин не хотел бы переходить к тактическим ядерным ударам, а затем терпеть поражение исключительно конвенционными средствами. Тем не менее, суровая военная реальность заключается в том, что президент Трамп может полностью и чрезвычайно надежно гарантировать безопасность Украины, если пожелает, и он может сделать это без всякой необходимости в войсках на местах", – акцентировал журналист.